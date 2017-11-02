Петербургские музеи запустили эстафету в соцсетях #юный_октябрь

К 100-летию Октябрьской революции сразу несколько петербургских музеев и библиотек запустил в социальных сетях эстафету #юный_октябрь.

«К этой акции может присоединиться любой желающий. Мы ждем от пользователей соцсетей фотографии или видео с предметами, которые они относят к революции или ассоциируют с октябрем 1917 года», — сообщают в музее «Невская застава».

Фото: instagram

Любой желающий может сделать фотографию предмета или снять видео, выложить получившееся в своем аккаунте, поставив хэштег #юный_октябрь. Затем надо передать эстафету другу. Отмечать в посте можно не более трех аккаунтов. В конце ноября музеи выберут самые оригинальные публикации и наградят победителей.

В акции участвуют музей «Невская застава», Государственный Русский музей, ГМЗ «Петергоф», Сектор скульптуры XX-XXI века Государственный Русский музея, Отдел современного искусства Государственного Эрмитажа, Музей политической истории, Музей истории Санкт-Петербурга, Мемориальный музей «Разночинный Петербург», Музей стрит-арта, Историко-культурный музейный комплекс в Разливе, Государственный литературный музей XX век, Центр искусств Библиотеки Маяковского.