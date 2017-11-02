Фиксики в трамвае расскажут об устройстве города

В дни школьных каникул состоится специальный детский рейс "Фиксики в трамвае. Как устроен город". Творческая группа "РетроПитер" приготовила для детей и взрослых увлекательную фикси-поездку по Петербургу на веселом трамвае-празднике.

Вместе с фиксиком дети пройдут школу светофорных наук, узнают о том, кто и зачем разводит мосты и для чего необходимы фликеры. И, конечно же, каждый путешественник получит маленький, но очень необходимый подарок. А что это будет, школьники узнают, отправившись в фикси-путешествие.

Музейный трамвай «Стиляга XXI века» сконструирован на основе легендарного вагона ЛМ-57. Трамвай отличается и комфортными сидениями, столиками, а также современным техническим оснащением.

Где: отправление от дома 24 по Большой Посадской.

Когда: 5 ноября в 17:00

Бронирование билетов: +7-981-795-37-46.