В бывшей коммуналке на Мойке откроют арт-пространство

В конце ноября в бывшей коммунальной квартире по адресу набережная реки Мойки, 40 откроют арт-пространство «Квартира», сообщают организаторы проекта в «ВКонтакте».

Фото: vk.com/apartment.talks

В последний уикэнд месяца, 25 и 26 ноября, в «Квартире» покажут спектакль по детской прозе и стихам Даниила Хармса. В декабре состоится премьера постановки «Разговоры», основанная на беседах членов объединения ОБЭРИУ. В не будут участвовать студенты Центра «Антон тут рядом».

В новом пространстве также будут проводиться лекции, мастер-классы, тренинги и концерты.

В работе над проектом приняли участие фонд поддержки арт-инноваций «Альма Матер», режиссер Борис Павлович, драматург Элина Петрова и другие.