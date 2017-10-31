В конце ноября в Капелле прозвучат все симфонии Бетховена

Народный артист России Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Петербурга посвятили Четвертый Осенний музыкальный марафон творчеству Людвига ван Бетховена. Марафон произведений великого композитора состоится 26 ноября в петербургской Капелле.
«Гигант, чьи шаги мы неизменно слышим за собой», – говорил о Бетховене Брамс. Симфонии Бетховена по замыслу самого композитора были адресованы не узкому кругу ценителей, а всему «страждущему человечеству»: воля и энергия, заключенные в этой музыке, никого не оставляют равнодушным вот уже более двухсот лет.
Программа:
I отделение 15.30
Симфония № 1 до мажор (1799–1800), ор. 21
Симфония № 8 фа мажор (1811–1812), ор. 93
Симфония № 2 ре мажор (1801–1802), ор. 36
II отделение 17.30
Симфония № 3 ми бемоль мажор «Героическая» (1803–1804), ор. 55
III отделение 18.45
Симфония № 4 си бемоль мажор (1806), ор. 60
Симфония № 5 до минор (1804–1808), ор. 67
IV отделение 20.45
Симфония № 6 фа мажор «Пасторальная» (1807–1808), ор. 68
Симфония № 7 ля мажор (1811-1812), ор. 92
V отделение 22.15
Симфония № 9 ре минор для солистов, хора и оркестра (1822–1824), ор. 125
Солисты:
лауреат международного конкурса Виктория Ребенко (сопрано)
заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано)
лауреат международных конкурсов Дмитрий Воропаев (тенор)
заслуженный артист Республики Карелия Владимир Целебровский (баритон)
Концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора)
Руководитель – заслуженный артист России Владимир Беглецов
Войти в зал или покинуть его можно в перерывах между исполнениями произведений. Билеты действительны в течение всего вечера.
Где: Капелла Петербурга - набережная реки Мойки, 20
Когда: 26 ноября в 15:30
Стоимость: 300 рублей (купить билеты можно здесь)