В конце ноября в Капелле прозвучат все симфонии Бетховена

Народный артист России Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Петербурга посвятили Четвертый Осенний музыкальный марафон творчеству Людвига ван Бетховена. Марафон произведений великого композитора состоится 26 ноября в петербургской Капелле.

«Гигант, чьи шаги мы неизменно слышим за собой», – говорил о Бетховене Брамс. Симфонии Бетховена по замыслу самого композитора были адресованы не узкому кругу ценителей, а всему «страждущему человечеству»: воля и энергия, заключенные в этой музыке, никого не оставляют равнодушным вот уже более двухсот лет.

Программа:

I отделение 15.30

Симфония № 1 до мажор (1799–1800), ор. 21

Симфония № 8 фа мажор (1811–1812), ор. 93

Симфония № 2 ре мажор (1801–1802), ор. 36

II отделение 17.30

Симфония № 3 ми бемоль мажор «Героическая» (1803–1804), ор. 55

III отделение 18.45

Симфония № 4 си бемоль мажор (1806), ор. 60

Симфония № 5 до минор (1804–1808), ор. 67

IV отделение 20.45

Симфония № 6 фа мажор «Пасторальная» (1807–1808), ор. 68

Симфония № 7 ля мажор (1811-1812), ор. 92

V отделение 22.15

Симфония № 9 ре минор для солистов, хора и оркестра (1822–1824), ор. 125

Солисты:

лауреат международного конкурса Виктория Ребенко (сопрано)

заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано)

лауреат международных конкурсов Дмитрий Воропаев (тенор)

заслуженный артист Республики Карелия Владимир Целебровский (баритон)

Концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора)

Руководитель – заслуженный артист России Владимир Беглецов

Войти в зал или покинуть его можно в перерывах между исполнениями произведений. Билеты действительны в течение всего вечера.

Где: Капелла Петербурга - набережная реки Мойки, 20

Когда: 26 ноября в 15:30

Стоимость: 300 рублей (купить билеты можно здесь)