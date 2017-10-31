Объявлены победители третьей премии «Что где есть в Петербурге» журнала «Собака.ru»

Редакция «Собака.ru» в третий раз вручила ежегодную премию «Что где есть в Петербурге». Церемония награждения прошла на минувшей неделе, 26 октября, в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Ведущими церемонии стали главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и продюсер Денис Попов.

Голосование проходило в два этапа — сперва народное онлайн голосование на сайте «Собака.ru», которое определило трех финалистов каждой номинации, а затем фуди — эксперты премии выбрали лучших из лучших.

Фото: Собака.ru

Вскрытие конвертов началось с категории «Лучшие блюда». «Лучшее блюдо из рыбы или морепродуктов» — щучьи котлеты ресторана «Шаляпин», «Лучшие хинкали» — «Mindal Cafe», «Лучший десерт» — Флорентайны из «Ротонда» в отеле «Астория», а «Лучшее ЗОЖ-блюдо» — сыроедческий лимонно­-фисташковый торт Марии Кубэ «Shantaram».

Позже представители бренда illy — Алиса Симонова и Алексей Качнов — вручили награду Дмитрию Блинову, который стал бесспорным победителем в номинации «Лучший шеф-повар». В номинации «Лучший молодой шеф-повар» победил Станислав Левохо, шеф-повар ресторана «Банщики». Владимир Хрусталев, шеф-бармен из холдинга GinzaProject, лидировал в номинации «Лучший бармен», а несравненные «О, спорт!» взяли номинацию «Лучшая ресторанная команда».

Неожиданно для себя и для окружающих, награду в специальной номинации партнера премии The Singleton за вклад в развитие мясной гастрономии получил проект BeefZavod: ее вручил бренд-амбассадор компании Diageo Иван Останков.

Главная интрига вечера — кого назовут лучшими проектами. Рестораны и бары Петербурга – не меньший бренд, чем Эрмитаж и «Зенит». Ресторан Subzero лидировал в номинации «Лучший ресторан на каждый день», номинацию «Лучший бар» забрал «На вина!», номинацию «Заведение с лучшей винной картой» с достоинством отстояла «Пробка». Приз в номинации «Лучшая доставка» получила компания «Два берега».

Самая сложная задача всей церемонии оставалась на десерт— выбрать всего лишь один «Лучший новый ресторан» Петербурга. Андрей Лукашевич, управляющий директор компании «Деливери Клаб», раскрыл главную интригу вечера — победу одержал ресторан «Китайская грамота» Александра Раппопорта.

Суперприз редакции «Собака.ru», сборной фуди и лично гастрономического блогера №1 Ники Белоцерковской присудили ньюсмейкерам №1 ресторанного Петербурга — Дмитрию Блинову и его команде Duo Band.

Организаторы гастрономического фестиваля Gourmet Days получили специальную премию «За вклад в развитие ресторанного бизнеса Петербурга».

Все номинанты, ресторанные команды и проекты премии будут опубликованы в коллекционном ноябрьском номере журнала «Собака.ru».