Культурный форум в Петербурге посетит принц Великобритании

Член британской королевской семьи, двоюродный брат Елизаветы II принц Майкл Кентский примет участие в работе секции "Сохранение культурного наследия" VI Петербургского международного культурного форума, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры РФ, руководителя этой секции Олега Рыжкова.

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"Приглашение принял принц Майкл Кентский. Он прибывает, дает несколько встреч, будет участвовать во всех наших мероприятиях, особенно его заинтересовало конное наследие", - заявил Рыжков. По его словам, в этой связи "долго дискутировали", будет ли на секции подниматься тема Октябрьской революции.

Форум пройдет с 16 по 18 ноября. Ожидается, что на него соберутся не менее 20 тыс. человек. Петербургский международный культурный форум впервые прошел в Северной столице в 2012 году.



