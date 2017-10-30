Петербург стал самым читающим регионом России

Петербург победил во всероссийском конкурсе на самый читающий регион страны. В числе призеров также оказались Москва, республика Татарстан и Калининградская область.

“В 2016-2017 годах в Санкт-Петербурге открыт 21 книжный магазин. Возрождена "Книжная лавка писателя" и открыты ее филиалы в Минске, Салониках, Симферополе”, - говорится в сообщении на сайте конкурса.

Также в Петербурге появилась мобильная библиотека — брендированный состав метро с открытым доступом к 750 тыс. электронных книг. Кроме того, в этом году в Северной столице состоялось более пяти тыс. мероприятий, которые направлены на продвижение чтения, в том числе Петербургский книжный салон, сезонные Книжные аллеи и другие.

Всего в конкурсе, который стартовал в мае, приняли участие 84 региона. В 2016 году победителем конкурса стала Воронежская область.