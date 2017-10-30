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В Петербурге назвали лауреатов Национальной оперной премии «Онегин»

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© Фото: KudaGo.com

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Ее вручали в Александринском театре.

‍Накануне в воскресенье, 29 октября, стали известны новые лауреаты Национальной оперной премии "Онегин", которая прошла в Петербурге в Александринском театре.

Главной номинации "Легенда" посмертно удостоен российский бас, народный артист СССР Николай Охотников, который скончался 16 октября. На церемонии прозвучала в записи его коронная партия Гремина из оперы "Евгений Онегин". Награду вдове певца Вере Охотниковой вручил звезда мировой оперы Хосе Кура, который и сам получил на церемонии награду за долгие годы творческого сотрудничества с Россией, передает ТАСС.

В номинации "Дебют" среди мужчин победили Богдан Волков из Большого театра, сыгравший роли Царя Берендея в "Снегурочке" и Князя Мышкина в спектакле "Идиот", и Алексей Зеленков из Новосибирского театра оперы и балета - исполнитель ролей Тонио в опере "Паяцы" и Томского в "Пиковой даме". В этой же номинации среди женщин премию получила Елена Стихина, исполнившая Саломею в Мариинском театре.

Премии в номинации "Мастер сцены" получил артист Мариинского театра Владислав Сулимский, сыгравший Монфора в "Сицилийской вечерне". Премию "Примадонна" получила Надежда Бабинцева из Екатеринбургского театра оперы и балета, которая исполняла Лизу в "Пассажирке" и Чужеземную княжну в "Русалке". В роли второго плана, по мнению жюри, наиболее ярким оказался артист Башкирского театра оперы и балета Артур Каипкулов (Цунига, "Кармен").

За лучший состав премией награжден театр Геликон-опера за спектакль "Турандот". В номинации "Театр" премия присуждена Екатеринбургскому государственному академическому театру оперы и балета. Событием года была названа постановка оперы "Кавказский пленник" Цезаря Кюи в Красноярском театре оперы и балета.

Всего жюри рассмотрело 58 заявок, поступивших от 28 музыкальных театров страны.

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