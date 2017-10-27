В Петербурге пройдет фестиваль согревающих напитков

В субботу, 28 октября, в Музее специй на Большом проспекте Васильевского в 14:30 начнется Фестиваль согревающих напитков. Всех желающих там научат готовить правильный глинтвейн и пряный чай масла.

Сотрудники музея расскажут об истории специй, которые используются в приготовлении глинтвейна и чая масала, а вдобавок дадут самые правильные рецепты.

На фестивале согревающих напитков устроят кулинарные мастер-классы. Также гостей фестиваля ожидают экскурсии с рассказом о восточных караванах и несметных пряных богатствах аравийских городов.

Для участия надо заранее записаться по телефонам: +7 (981) 159-84-45, +7 (981) 127-75-15.