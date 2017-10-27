На Новой Голландии откроется выставка запрещенной в СССР музыки

С 1 ноября по 10 декабря на острове Новая Голландия пройдет выставка «Музыка на костях», которая посвящена советским меломанам, записывавших запрещенную музыку на рентгеновские снимки. Посетителям представят документы, фотографии и раритетные пластинки.

Экспозицию на Новой Голландии подготовили при содействии лондонского исследовательского проекта X-Ray Audio и музея современного искусства «Гараж».

«Это — отпечатки боли и травм c записанными звуками запрещенного удовольствия; это — «рентгениздат». В культуре, где звукозаписывающая индустрия была под тотальным контролем государства, меломаны открыли удивительный альтернативный способ тиражирования», — приводит слова куратора выставки Стивена Коутса «Собака.ru».