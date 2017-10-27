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В Петербурге пройдет юбилейный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок»

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кадр из фильма
© Фото: организаторы фестиваля

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В конкурсной программе этого года примут участие 38 фильмов.

С 16 по 25 ноября в Северной столице уже в десятый раз пройдет кинофестиваль «Бок о Бок». Всего в этом году покажут 14 полнометражных и 24 короткометражных фильма.

В конкурсной программе этого года примут участие 38 фильмов: 14 полнометражных и 24 короткометражных фильма, которые оценит два жюри.

Фильмом открытия «Бок о Бок» станет британский «Божья земля» (God’s Own Country, реж. Фрэнсис Ли, 2017), рассказывающий об отношениях между подростками, неожиданно заканчивающихся влюбленностью.

Также в программу фестиваля вошел армянский фильм «Абрикосовые рощи» (Apricot Groves, реж. Пурия Гейдари Уре, 2016) – это медитативное и очень лиричное путешествие героя по Армении, где главный герой знакомится с семьей своей девушки и готовится к свадьбе. И лишь в конце мы узнаем, что именно создает такой саспенс всему фильму. Обе ленты привлекли пристальное внимание публики и кинокритиков по всему миру.

В программе документальных фильмов в этом году показанные на ММКФ и «Послании к человеку» «Бабочки» российского режиссера Дмитрия Кубасова, автора среди прочих фильма о политических протестах «Зима, уходи»: бескомпромиссная камера документалиста фиксирует жизнь московского гея, его камин-аут перед мамой, попойки с приятелями, путешествие на фестиваль «Зеркало» и неожиданную страсть. Фильм хорошо отражает то, как неприятие «иных» в современной России воздействует на этих самых «иных».

Две другие ленты перенесут нас из современности в историю: на экранах будут блистать мексиканская звезда и икона 90-х Чавела и всемирно известная американская поп-певица Уитни Хьюстон. Радости и взлеты, падения и кризисы – в лентах «Чавела» (Chavela, реж. Кэтрин Ганд, Дареша Куи, США, Мексика,Испания, 2017) и «Уитни: дайте мне быть собой» (Whitney: Can I Be Me, реж. Ник Брумфилд, Руди Долезал, Великобритания, США, 2017).

Также зриетлис могут увидеть британский фильм «Квирама» (Queerama, реж. Дэйзи Эскуит, 2017) – остроумный анализ того, как осуществлялся процесс queering culture или, говоря по-русски, выход за рамки обязательной гетеронормативности и цисгендерности, в британском кинематографе. От культовой «Жертвы» 1961 года до комедий и драм с участием ЛГБТ-персонажей, от нелепых интервью с «первертами», которые подавались под драматическим соусом и с соответствующими комментариями ведущего, до свободы и иронии последних лет. Режиссерка фильма Дейзи Эскуит ответит на вопросы зрителей.

Кроме того, зрителей ждут дискуссионные площади о тех проблемах, которые поднимаются в фильмах.

На десятый юбилейный «Бок о Бок» приедет мировая знаменитость, встреча с которой состоится в рамках фестиваля. Имя пока не разглашается, оно будет объявлено позже.

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