Книга из библиотеки Екатерины II вернулась в Царское Село

Спустя семь десятилетий книга XVIII века, утраченная в Великую Отечественную войну, вернулась в музей-заповедник «Царское Село». Жительница Германии Ульрике Канненгисер приехала в музей, чтобы лично передать пособие по классической литературе историка Эшенбурга из библиотеки императрицы Екатерины II.

К началу 1940-х издание находилось в библиотеке Александровского дворца.

«Однажды я спросила его – откуда у него эта книга. Он коротко рассказал, что она лежала на земле рядом с дворцом в Царском Селе. И он взял ее с собой, так как она на немецком языке, а он интересовался историей искусства», – приводит слова Канненгисер пресс-служба Царского села.

Когда после смерти отца она унаследовала это пособие по классической литературе, то уточнила его происхождение и твердо решила, что вернет раритетное издание музею.

Книга, изданная в 1783 году, содержит главы «Археология», «Заметки классиков», «Мифология», «Античная Греция», «Античный Рим». Автор – Иоганн Иоахим Эшенбург.

Эшенбургу немецкая литература обязана первым полным переводом Шекспира (13 томов, Цюрих, 1775-82). Екатерина приказала купить это собрание сочинений сразу после его выхода в свет, хвалила перевод и вскоре писала своему корреспонденту Фридриху-Мельхиору Гримму, что «9 томов уже прочитаны». Книги Шекспира хранились в царскосельской библиотеке Екатерины II в Агатовых комнатах.