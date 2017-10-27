Глава Общественной палаты РФ: "Матильда" не заслужила большого внимания

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев считает, что фильм "Матильда" не заслужил того повышенного внимание, которое было ему оказано задолго до его премьеры. Об этом он рассказал в интервью газете Известия.

По его словам, председатель совета при Минкультуры Павел Пожигайло совершенно зря добивался отзыв у этого фильма прокатного удостоверения. "Считал, что те, кто его устремления не поддерживает, едва ли не бесами одержимы, и это всё зашло далеко. Мы провели заседание совета, а перед ним посмотрели фильм — никто из тех, кто смотрел, не увидел там ничего предосудительного. Уж никак "Матильда" не стоит того скандала, который вокруг нее раздут".

Читайте также:

"Матильда" добралась до Петербурга: первые впечатления

Фадееа считает, что если бы не этот скандал, то фильм прошел бы вполне незамеченным. "Не считаю, что это какой-то шедевр, о чем прямо там и сказал режиссеру Алексею Учителю: «Ну, кино и кино — костюмная, красивая, любовная драма»", - добавил он.

В широкий прокат фильм режиссера Алексея Учителя вышел в четверг, 26 октября. В фильме рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино прошла в Мариинском театре 23 октября, она была приурочена к 100-летию Октябрьской революции.