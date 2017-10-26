В Мариинском театре покажут оперу, в которой сыграет Сергей Шнуров

В Концертном зале Мариинского театра в пятницу, 27 октября, покажут оперу Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини» в постановке Василия Бархатова. Одну из партий в ней сыграет лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Музыкант исполнит разговорную роль старого Челлини. Основную его партию готовят Сергей Семишкур, Александр Михайлов, Андрей Попов и Дмитрий Воропаев.

Оперу «Челлини» в постановке Бархатова впервые показали на сцене Мариинки десять лет назад в 2007 году. Тогда скандальный музыкант тоже исполнил роль старого Челлини. Изначально планировалось, что персонажа сыграет кто-то из академических артистов, например Армен Джигарханян.

Премьера оригинальной оперы состоялась в 1838 году на сцене Парижской оперы. Она выдержала всего три показа – четвертый же был назначен после внушительного перерыва.