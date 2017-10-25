В Петропавловской крепости расскажут, где и как раньше хранили деньги

В дни осенних школьных каникул все желающие смогут узнать, почему в XVI веке монеты хранили за щекой, как выглядели сосуды-кубышки, и сколько могли весить украшения-монисто. Принять участие в новой семейной экскурсионной программе «Копить, носить и сохранять» можно в любой день с 28 октября по 6 ноября в музее истории денег в Петропавловской крепости. Начало программ – в 11:00 и 15:00.

Жизни денег с древнейших времен до наших дней посвящена новая семейная экскурсионная программа «Копить, носить и сохранять» в музее истории денег (Аннинский кавальер Петропавловской крепости).

Во время экскурсии посетители узнают, почему монеты-«чешуйки» было принято хранить за щекой. Они увидят сосуды-кубышки для хранения монет XVI – XVIIвеков и поймут, почему у этих сосудов такое узкое горлышко. Участники программы полюбуются на украшения, сделанные из монет; познакомятся с коллекцией кошельков и копилок и рассмотрят чудо техники столетней давности – кассовый аппарат американской фирмы «Националь».

Кроме того, посетителям будут показаны клады монет и банкнот разных эпох – от клада серебряных дирхемов X века до стеклянной бутылки, в которую в годы Гражданской войны спрятали царские банкноты, свернув их в трубочки и залив горлышко воском. Экскурсовод расскажет про «кулацкий» клад 1930-х годов и клад из множества тяжелых медных пятаков екатерининских времен.

Также во время школьных каникул дети смогут пройти основную экспозицию музея со специальным маршрутным листом «Путешествие во времени ежедневно, с 10.00 до 20.00). Ребята узнают об устройстве монетного двораXVIII века, смогут определить номинал монеты без помощи цифр и надписей и, конечно, решат различные «денежные» задачки.

Кстати, в честь 199-летия Гознака, которое отмечалось этой осенью, первые 199 юных посетителей музея в дни школьных каникул получат небольшие, но симпатичные сувениры.

В дни каникул можно пройти тематический квест, рассчитанный на семейную аудиторию, - «Орлы, серпы и звезды: символы на деньгах революционного времени». Это квест по выставке «От керенки до совзнака», открытой в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости (находится напротив основной экспозиции музея) к 100-летию революционных событий 1917 года.