В Музее советских игровых автоматов отметят Хэллоуин квестом

Только на один вечер Музей советских игровых автоматов станет последним пристанищем зомби – состоится празднование Дня Всех Святых.

Проходя этапы заданий, разгадывая всевозможные головоломки, гости музея станут свидетелями мистического перфоманса, созданного своими же руками.

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«Здесь вы не зрители. Каждое ваше действие может стать решающим в финальной схватке между зомби и последними выжившими», - сообщают организаторы праздника.



Когда: 28 октября в 21:00, 22:45 и 00:15

Где: Конюшенная площадь, 2В

Стоимость: от 900 рублей (забронировать билеты можно здесь)