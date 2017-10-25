В Музее советских игровых автоматов отметят Хэллоуин квестом

Только на один вечер Музей советских игровых автоматов станет последним пристанищем зомби – состоится празднование Дня Всех Святых.
Проходя этапы заданий, разгадывая всевозможные головоломки, гости музея станут свидетелями мистического перфоманса, созданного своими же руками.
Читайте также:
Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году
«Здесь вы не зрители. Каждое ваше действие может стать решающим в финальной схватке между зомби и последними выжившими», - сообщают организаторы праздника.
Когда: 28 октября в 21:00, 22:45 и 00:15
Где: Конюшенная площадь, 2В
Стоимость: от 900 рублей (забронировать билеты можно здесь)