Попасть в музеи Петербурга можно будет бесплатно

С 15 по 19 ноября в Петербурге в шестой раз пройдет международный культурный форум, во время которого некоторые городские музеи отменят плату за вход.

Так, 16 ноября попасть бесплатно можно будет в Государственный музей истории религии. Кроме постоянной экспозиции, в этот день посетители смогут увидеть временные выставки «За власть Советов! К 100-летию Октябрьской революции», «Руками реставраторов», «Только верою! К 500-летию Реформации», а также «Хождение по водам. И.К. Айвазовский».

На следующий день, 17 ноября, бесплатным станет вход в Русский музей. В Михайловском, Мраморном и Строгановском дворцах, Инженерном замке и Корпусе Бенуа горожанам и туристам представят интереснейшие экспозиции.

Позже, 18 ноября, будет отменена плата за вход в Музее политической истории России. Здесь посетители ознакомятся с различными выставками, посвященными советской эпохе.

Чтобы попасть бесплатно не только в музеи, но и на другие мероприятия Культурного форума, нужно зарегистрироваться на сайте форума в разделе «Общественный поток».