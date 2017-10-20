Казанский Музей соцбыта откроет филиал в Петербурге

В Северной столице России к 100-летию октябрьской революции откроется филиал казанского Музея соцбыта. Он откроет двери в третьей декаде октября на перекрестке Невского проспекта и канала Грибоедова, передает kzn.ru.

На открытии зрителям будет представлена выставка «Рублевка», которая включает в себя 200 предметов 70−80-х годов прошлого века стоимостью один рубль, а также коллекция авторских фотографий известного петербургского фотографа Валерия Плотникова «Высоцкий и друзья».

Также из Казани в Петерубрг отправится часть коллекции зала советской рок-н-ролльной славы. Музыкальные группы «Пикник», «Ленинград», «Сплин», «Чиж и Ко», «Би-2» уже поддержали открытие музея.