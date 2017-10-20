«Матильда» откроет Неделю российского кино в Париже

В Париже Неделя российского кино, которая пройдет с 8 по 14 ноября, откроет кинолента Алексея Учителя «Матильда».

Помимо фильма Алексея Учителя, французские зрители смогуту видеть «Рай» Андрея Кончаловского, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Невод» Александры Стреляной, «Жги!» Кирилла Плетнёва, «Большой» Валерия Тодоровского, «Салют-7» Клима Шипенко, «Карп отмороженный» Владимира Котта и «Хармс» Ивана Болотникова.

Читайте также:

Эдвард Радзинский: Шумиху вокруг "Матильды" придумали политтехнологи

Кроме того, в программе есть и документальная фильм «20:17», а также мультфильм «Веселая карусель».

Большой интерес к картине «Матильда» подогрет чередой скандалов, связанных с действиями депутата ГД Натальи Поклонской и различных активистов, выступающих против показа фильма. Противостояние между режиссером ленты Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев.