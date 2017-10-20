На премьеру «Матильды» в Мариинский пригласили около тысячи чиновников и знаменитостей

На премьеру фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя в Мариинский театр приглашены около тысячи человек, сообщает РИА "Новости" .

Это будут петербургские чиновниках и знаменитостях. Полный список гостей держится в секрете. Известно лишь, что премьеру посетит съемочная группа во главе с Алексеем Учителем, а также адвокат режиссера и актриса Ингеборга Дапкунайте.

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Начало мероприятия намечено на 19:00, но сам показ начнется в 20:00.

Большой интерес к картине подогрет чередой скандалов, связанных с действиями депутата ГД Натальи Поклонской и различных активистов, выступающих против показа фильма. Противостояние между режиссером ленты Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, ранее Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемах" финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда". Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.