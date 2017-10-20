Эдвард Радзинский: Шумиху вокруг "Матильды" придумали политтехнологи

Подогреть шумиху вокруг романа Николая II и балерины Матильды Кшесинской было удачным ходом, чтобы затмить все остальные более важные дискуссии. Таким мнением поделился с "Санкт-Петербург.ру" известный историк и писатель Эдвард Радзинский.

Фото: Виталий Беспалов / Санкт-Петербург.ру

"Это одно из достижений современного политтехнолога – заставить всю страну обсуждать не революцию, а Матильду. Это потрясающе, готов аплодировать, - иронизирует Радзинский на вопрос о роле романа Николая II и Матильды в его судьбе. – Что делал в 1893 году молодой человек, который записывает в дневнике "ушел к утру от маленькой К"? Наверное, разговаривал с ней о судьбах России, о чем же мы еще будем рассуждать?".

По мнению историка, случай с фильмов "Матильда" не единичный. "Постоянно поднимаются такие новые темы – например, президентство Собчак. Потому что у умов некоторая пауза, нужно чем-то это заполнять", - уточнил историк, добавив, что "если вы поищите информацию, кто из великих князей жил с балериной, то получите длинный список – такая вот традиция".

Сам фильм не вызывает у Радзинского большого интереса. "В России есть правящий класс, который хочет веселиться. Режиссер Учитель выбрал самую милую и веселую тему – Матильда, балет… Она, думаю, будет невероятно приятна его зрителям Этот правящий класс не хочет беспокоиться, а ему беспокоиться надо. Потому что не все в порядке в Датском королевстве", - рассказал историк.

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В понедельник, 23 сентября, в Петербурге состоится премьера фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Фильм получил прокатное удостоверение Министерства культуры России.

Большой интерес к картине подогрет чередой скандалов, связанных с действиями депутата ГД Натальи Поклонской и различных активистов, выступающих против показа фильма.