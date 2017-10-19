Данила Багров из фильма «Брат» признан супергероем России

Главный герой фильма «Брат» Данила Багров выбран национальным супергероем России.Проголосовать за главного супергероя страны можно было в сосетях.

Главными организаторами голосования стали сообщества Медиасовет КС НСБ России. Кроме Данилы Багрова, в списке супергероев оказались такие известные персонажи, как милиционер дядя Степа, Илья Муромец, Штирлиц, Глеб Жеглов, Сергей Глухарев из сериала «Глухарь», а также Ольга Терентьева из сериала «Ольга».

Багров набрал 45% голосов россиян, остальные номинанты получили менее чем по 15% голосов. Результаты голосования опубликованы на официальной страничке мероприятия «Вконтакте».

Картина «Брат» появилась на экранах в 1997 году и рассказывает о жизни ветерана Первой чеченской войны Данилы Багрова, который приезжает к своему старшему брату в Санкт-Петербург и оказывается втянут в бандитскую жизнь города. Продолжение вышло 2000 году. Действие сиквела происходило в Москве и США.

Актер Сергей Бодров и члены его съемочной группы погибли в сентябре 2002 года под лавиной в Кармадонском ущелье, где велись съемки картины «Связной».