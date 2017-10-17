Forbes назвал Джоан Роулинг самой богатой знаменитостью Европы

‍Известная британская писательница Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы по версии журнала Forbes.

Издание посчитало, что автор серии романов о Гарри Поттере за последний год заработала больше 95 млн. долларов. Большую часть дохода в 2017 году ей принесла пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также отчисления от фильма «Фантастические твари и где они обитают», снятому по ее роману.

Роулинг обошла футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, доход которого за последний год составил 93 млн долларов. Третье место рейтинга заняла британская группа Coldplay, которой удалось заработать 88 млн. американских банкнот. Суммарный заработок за год топ-20 европейских знаменитостей превысил $1 млрд.

Ранее издание назвало Роулинг самым высокооплачиваемым писателем в мире. Ее общее состояние оценили в 650 млн. долларов