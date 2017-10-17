В Петербурге покажут спектакль Кирилла Серебренникова

В субботу, 21 октября, на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге покажут премьеру Латвийского Национального театра «Ближний город», которую поставил режиссер Кирилл Серебренникова по пьесе современного литовского драматурга Марюса Ивашкявичуса.
Тридцатилетние Иво и Анника любят друг друга, но рутина, работа и трое детей берут свое, и Иво к исходу почти каждой недели исчезает из дома, чтобы побыть вместе с друзьями и посмотреть на свою жизнь со стороны – из ближнего города. Когда Аннике это, наконец, надоедает, она тоже отправляется в другой город узнать о скрытой жизни своей половинки. Открывшаяся правда шокирует ее.
Где: Большая сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» - парк Александровский, 4,
Когда: 21 октября в 19:00