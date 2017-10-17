  • 18 Октябрь 2017
USD 19.10.2017 57.2721 -0.0671
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 19.10.2017 67.3577 -0.1019
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 18.10.2017 58.07 0.09
Нефть(p) 18.10.2017 3325.79 +1.26

В Петербурге покажут спектакль Кирилла Серебренникова

Автор:


© Фото: Oksana Dzadan / Sputnik

Темы дня

Постановку пьесы «Ближний город» покажут в рамках фестиваля «Балтийский дом».

В субботу, 21 октября, на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге покажут премьеру Латвийского Национального театра «Ближний город», которую поставил режиссер Кирилл Серебренникова по пьесе современного  литовского драматурга Марюса Ивашкявичуса.

Тридцатилетние Иво и Анника любят друг друга, но рутина, работа и трое детей берут свое, и Иво к  исходу почти каждой недели исчезает из дома, чтобы побыть вместе с друзьями и посмотреть на свою жизнь со стороны – из ближнего города. Когда Аннике это, наконец, надоедает, она тоже отправляется в другой город узнать о скрытой жизни своей половинки. Открывшаяся правда шокирует ее.

Где: Большая сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом» - парк Александровский, 4,

Когда: 21 октября в 19:00

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?
    09.10.17
    Как найти поставщика средств бытовой химии
    09.10.17
    Как и на что берут ипотеку в Москве?
    06.10.17
    Красное свадебное платье: вызов традициям
    06.10.17
    Выбираем саженцы кедра сибирского
    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram