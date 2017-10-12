Патриарх Кирилл впервые высказался о "Матильде"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые высказал свое отношение к фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда", который в скором времени выйдет на широкий экран, сообщает "Интерфакс

Кирилл назвал фильм "печально известным", но признал право авторов на художественный вымысел. При этом патриарх призвал не путать художественный вымысел с опасной для общества ложью. Он посоветовал художникам добросовестно работать с фактами.

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«История - очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов - как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы», - заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета в Москве.

В фильме "Матильда" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».