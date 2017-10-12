Новая сцена МДТ в Петербурге появится до конца 2019 года

Здание Новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге построят до конца 2019 года, передает MR7.ru слова глава Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская.

По ее словам, под крышей здания расположится сразу несколько сцен – трансформер, камерная сцена и сцена со свободной планировкой. Общая площадь Новой сцены составит 23,5 тыс. квадратных метров. Зрительный зал будет рассчитан на 600 мест, а камерная сцена на 75 мест.

В 2018 году закончится строительство самого комплекса, а еще через год завершится поставка театрального оборудования.

Малый драматический театр был открыт в Ленинграде в 1944 году. В 1988 году он был удостоен звания Театра Европы.