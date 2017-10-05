Петербург отметит юбилей Марины Цветаевой

В библиотеках Красногвардейского района отметят 125-летие со дня рождения поэта Марины Цветаевой концертами и лекториями.

В пятницу, 6 октября, в 16:00 в библиотеке "Охтинская" (проспект Энергетиков, 30, к.5), состоится концерт, посвященный юбилею Марины Цветаевой. В исполнении Н. Моисеенко прозвучит музыкальное попурри на стихи поэтессы. Чувственная гитара и прекрасная поэзия создадут вам лирическое настроение и пробудят романтические струны души. Вход свободный.

На следующий день, 7 октября, в 15:00 в библиотеке "Современник" (Заневский проспект, 32) пройдет музыкальный лекторий "Страсти по Марине". Проза и поэзия, биография и авторские зарисовки о судьбе поэтессы, обсуждение ее жизненного и творческого пути ждут гостей вечера.

В воскресенье, 8 октября, с 10:00 до 17:00 в библиотеке «Малоохтинская» можно будет увидеть мультимедийную презентацию о Марине Цветаевой. В ней показаны детские годы поэтессы, рассказаны интересные факты о ее творчестве.

В этот же день, в 16:00, моноспектакль "Письмо в бесконечность" состоится в библиотеке Гоголя (Среднеохтинский проспект, 8). Он составлен из стихотворений разных лет и охватывает все стороны творчества поэта. Стихи Цветаевой читает выпускник Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, режиссер музыкального театра Артём Вольховский. Необходима регистрация.

Следом за этим в 18:00 цикл из отрывков прозы и стихотворений разных лет Марины Цветаевой в проекте ПРОчтениум представят выпускники вокального отделения музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова: Макеева Светлана, Красникова Дарья, Девотченко Анастасия, Крашенинникова Вероника и Латкина Наталья. Произведения объединены главной темой поэтессы: исследование мотивов и импульсов своего творчества.

Также о мероприятиях в честь Цветаевой можно узнать из предыдущего анонса "Санкт-Петербург.ру".