Два дня подряд билеты в Театр им Ленсовета можно будет купить со скидкой

В пятницу и субботу, 6 и 7 октября, Bileter (ДТЗК) и Театр им. Ленсовета вводят специальные цены на билеты, действительные на целый ряд спектаклей.

Все они пройдут в Театре им. Ленсовета в октябре, ноябре и декабре.

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Среди спектаклей, которые участвуют в акции, последние премьеры, вышедшие на знаменитой сцене: «Комната Шекспира» и «Дядя Ваня».