Ирина Вовненко стала замдиректора Юсуповского дворца

Писательница Ирада Вовненко, пробывшая в течение 16 дней и.о. главы Исаакиевского собора, назначена заместителем директора по внешним связям и культурным проектам в музее "Юсуповский дворец".

Теперь Вовненко займется системной организацией культурных мероприятий музея — выставок, концертов и другими событиями, передает "Фонтанка".

Вовненко занимала пост и.о. руководителя музея Исаакиевский собор 16 дней. При этом уже на второй день после ее назначения в СМИ стали появляться различные слухи об ее уходе. Писали, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатора Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы. В итоге Вовненко уволилась 16 июля этого года.

Ее предшественник, народный артист Николай Буров оставил пост по собственному желанию, проработав на нем с 2008 года. Ранее Вовненко занимала должность заместителя директора Исаакия по связям с общественностью.