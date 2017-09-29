Петербургский трамвай отмечает 110-летие

В субботу, 30 сентября, Петербург отметит юбилей петербургского трамвая – ему исполнится 110 лет.

На Кронверкском проспекте гости праздника смогут увидеть историю развития Трамвайного Петербурга: «бабушку трамвая» — конку, музейные ретро-вагоны и самые современные низкопольные трамваи XXI века.

На празднике конка и вагоны из коллекции Музея городского электрического транспорта будут находиться рядом с новинками подвижного состава. Кроме того, здесь можно будет увидеть и трамваи, прошедшие модернизацию в СПб ГУП «Горэлектротранс» и на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

Гостей праздника выставка фотографий участников конкурса «Мой любимый маршрут», концертная программа, сюрпризы и увлекательная викторина о петербургском трамвае.

Где: Кронверкский проспект (метро "Горьковская")

Когда: 30 сентября с 11:00 до 15:00