В первый день октября на Петроградке пройдет «День яблок»

В воскресенье, 1 октября, на Большой Пушкарской улице, 10 пройдет благотворительный фестиваль "День яблок", который организует фонд помощи онкобольным "АдВита".

Для всех пришедших в пространство "Легко-Легко" пройдут конкурсы и мастер-классы. К примеру, можно будет сразиться в яблочные шашки, а также сойтись в честном кулинарном бою и помериться шарлотками. Помимо этого, можно будет разбить пиньяту, покорить гончарный круг и расписать красками светоотражатель или сумку.

Для того, чтобы поучаствовать в мастер-классах, гостям мероприятия нужно будет перечислить пожертвование в пользу организации в размере 200, 300 или 500 рублей.