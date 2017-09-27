Oxxxymiron сыграет злодея в экранизации романа Пелевина

Рэпер Oxxymiron (Мирон Федоров) сыграет в экранизации романа известного писателя Виктора Пелевина "Empire V" главного антагониста Митру, сообщил рэпер в своем твиттере.

Читайте также:

ТОП-5 цитат Oxxxymiron

Позже это подтвердил и режиссер картины Виктор Гинзбург, ранее снявший фильм по другому роману Пелевина "Generation П". Гинзбург пояснил, что ему для фильма "нужно было найти настоящее зло - и я его нашел". Главную роль в будущем фильме исполнит Павел Табаков.

То, что Оксимирон - не профессиональный артист, режиссера не останавливает. Роль Митры в фильме будет отличаться от того, что написано у Пелевина.

"Разница в том, что сама поэтическая дуэль - она не кинематографична. Я с Пелевиным это обсудил, и мы вместе придумали альтернативную сцену. Так что это - единственная разница", - рассказал режиссер.