В музее Римского-Корсакова отметят День кофе

В субботу, 30 сентября, в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова пройдет День кофе – четвертая встреча в рамках проекта «Мода в Музее». О петербургских кофейных традициях XIX века расскажет Мария Панина, сотрудники музея покажут сохранившийся спиртовой кофейник хозяина квартиры, а бариста кофейни 9 BARИгорь Фалалеев пригласит всех на дегустацию арабики из Бразилии, Колумбии, Кении и Эфиопии и покажет альтернативные способы приготовления кофе.



Сам Римский-Корсаков называл кофе «мой эликсир» - каждый день композитора начинался с этого напитка. В день он мог выпивать по нескольку чашек крепкого кофе, что для него было своеобразным ритуалом. Узнать о столовом этикете семьи Римских-Корсаковых помогут сотрудники Музея-квартиры.

Главный экспонат дня кофе – кофейник на спиртовке. Это новомодное изобретение стало популярным в России в последней трети XIX века. Мимо Петербурга это увлечение не прошло (хотя, стоит заметить, стоимость самих кофейных зёрен в те времена была весьма высока — позволить себе благородный напиток мог отнюдь не каждый). Устройство кофейника позволяло варить кофе за парадным столом в гостиной или столовой, так как спирт не дает никаких неприятных эффектов (запаха, копоти, дыма). Бульотку-кофеварку использовали в светских кругах, как атрибут роскоши и престижа.

Параллельно с мастер-классами гурманы смогут пройти профессиональную фотосессию в столовой семьи Римских-Корсаковых. Фотограф – искусствовед Софья Разумовская, снимает для Европейского Университета в Петербурге, специалист в области фоторепортажей и фотосессий.

Справки по телефону: (812)7133208

Запись на фотосессию обязательна на сайте музея.

Стоимость: 400 рублей

Билеты можно купить здесь.