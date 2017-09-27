В честь Дня пожилого человека в Петербурге пройдет "Осенний Добро-Фест"

В воскресенье, 1 октября, в Петербурге состоится Осенний Добро-Фест - праздник, который Музей варежки организует в честь Международного дня пожилого человека.

В рамках фестиваля пройдет премьерный показ спектакля "Подарок для мамы" театра "Тутти" и концерт, а также будут организованы фотозоны и семейные мастерские. Кроме того, в этот день откроется студия вязания - открытые мастер-классы, на которых все желающие могут освоить спицы и крючок с помощью рукодельниц студии "Клубок добра". Участницами студии являются пожилые вязальщицы, которые еженедельно собираются в музее и создают своими руками теплые вещи для детей из приютов.

В этот же день на Исаакиевской площади установят арт-инсталляцию "Заботливая бабушка" - продолжение композиции "Шкаф знаний и доброты".

"Шкаф знаний" был установлен в рамках одноименного благотворительного проекта. Он включал в себя создание уличных общественных книжных шкафов на Исаакиевской площади для обмена книгами, благотворительную акцию "Скоро в школу" по сбору подарков к учебному году для детей из приютов, а также мероприятия для детей – подопечных фонда "Время помогать".