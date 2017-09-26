В «Авроре» начинается фестиваль американского кино

С 27 сентября по 1 октября в кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте, 60, пройдет фестиваль американского кино.

В этом году в программу вошло семь фильмов разных жанров — от комедии до спортивной драмы. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

27 сентября в 19:30 — «Приключения медведя Бригсби»;

28 сентября в 21:10 — «Реальный Рокки»;

29 сентября в 20:00 — «Сильвио»;

29 сентября в 21:30 — «Американская Валгалла»;

30 сентября в 16:30 — «В поисках Колтрейна»;

1 октября в 18:20 — «Бывший парень по-соседству»;

1 октября в 20:00 — «Порту».