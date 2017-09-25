Ретро-трамвай отправит петербуржцев в атмосферу 60-х годов

В уникальное путешествие - в Ленинград шестидесятых - приглашает один из символов той эпохи – трамвай "Стиляга 21 века" из Музея транспорта. Самый красивый и стильный вагон отправится в романтическую поездку вечером в среду, 27 сентября.

Вместе с ним гостям о той эпохе расскажут музыканты. Отечественные и зарубежные хиты дополнят экскурсию по Ленинграду шестидесятых.

"Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны. Это удивительные, необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха шестидесятых, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем", - сообщают организаторы экскурсии.

Отправление от улицы Большая Посадская 24, в 20 00.