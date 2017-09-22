Кунсткамера обновит экспонаты

Петербургскую Кунсткамеру (Музей антропологии и этнографии РАН) ожидает полная реэкспозиция, заявил новый директор музея Андрей Головнев. Он планирует превратить Кунсткамеру в инновационный музей и добавить новые экспонаты.

"Сейчас в Кунсткамере нет экспозиций, которые бы создавались в петровскую эпоху. А, значит, нет таких, которые бы обладали статусом неприкосновенности. Как известно, любая инновация быстро превращается в традицию", - заявил он на прошедшей пресс-конференции.



По его словам, экспозиции будут основаны на сценировании, а посещение музея станет "кругосветным путешествиям по культурам".



"Например, экспозиция о каменной индустрии должна обязательно звучать, хрустеть, то есть каждая экспозиция должны иметь свою атмосферу и внутреннее зонирование", — добавил Головнев.

Отвечая на вопрос том, какая из новых экспозиций станет первой, Андрей Владимирович сообщил, что, возможно, это будет "Происхождение человека".



Несмотря на ремонт, музей останется открытым для посетителей. Финансирование работ будет осуществляться за счет собственных средств музея и меценатов. Полная реэкспозиция займет ближайшие пять лет.