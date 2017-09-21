От "Сплина" до Булановой: десять песен о Петербурге

1. Танцы Минус "Из Ленинграда"

Первая песня нашего рейтинга не о самом городе, а о его самых ярких и пробивных жителях. Как и многие другие рок-группы, "Танцы минус" зародились в Петербурге – это было в начале 90-х. Успеха коллектив достиг уже в Москве, но на любови к родному городу это никак не отразилось.

Мы сочиняем и поем дурацкие песни

День за ночью, ночь за днем купаемся в лести

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла нас путать не надо

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла мы из Ленинграда

2. Сплин – "Невский проспект"

У этой петербургской группы много песен о городе на Неве, но эта, пожалуй, самая первая из них. Строчку "Мы будем трахаться на Невском проспекте" кто-то сразу полюбил, но некоторые критиковали ее за непетербургскую пошлюсь. Впрочем, сам лидер группы Александр Васильев неоднократно объяснял, что все совсем не так: он лишь хотел сказать, что жители город так привязаны к нему и его главное улице, что могут позволить себя и умереть на ней, а могути заняться там любовью.

Мы будем петь и смеяться, как дети,

Мы похоронены на Невском проспекте.

3. Ночные Снайперы – "Питерская"

Еще одна группа, у которой множество песен о Северной столице. Пожалуй, наиболее популярна "Питерская" – придуманная и записанная в ту эпоху, когда Диана Арбенина и Светлан Сурганова выступали вместе. До сих пор поклонники группы (и не только) вспоминают строчки, которые так цинично, но правдиво рисуют Петербург:

В этом городе живет небо.

Небу 300 лет - оно устало.

Пулю в лоб себе пустило небо,

но дышать, увы, не перестало

4. Несчастный случай – "Питер"

Это, пожалуй, одно из самых необычных признаний в любви городу на Неве. Московское группа очень завуалировано перечислила многие недостатки Петербурга, чтобы в припеве песни сказать, какие сильные чувства испытывает к нему. Впрочем, учитывая тексты других песен этого музыкального коллектива, Северная столица еще очень легко отделалась.

Город, где я напиваюсь, еще не проснувшись -

Иначе не выйти под северный дождь,

Не пробраться меж каплями,

Чтоб как-нибудь выразить всё же твою невыразимую сущность,

А, может быть, даже несмело шепнуть

Незатейливый комплимент...

5. Ленинград – WWW

Конечно, здесь хотелось бы вспомнить относительно недавний хит группировки "Ленинград" под названием "В Питере пить" (все же эта строчка стала настоящим мемом, если ни новым девизом Северной столицы). Но очень не хочется разгневать Роскомнадзор, который не любит ненормативную лексику на страницах СМИ. Поэтому вспомним старый хит, где нет никаких матов и тоже немного про город на Неве:

Когда тормозил меня мусор -

Прописки мол нет никакой,

То я отвечаю спокойно

Мой адрес сегодня такой...

6. Татьяна Буланова – "Белая ночь"

Петербурженка Буланова спела про Северную столицу еще на заре своей карьеры. Эта песня стала хитом, многим известна по телесериалу "Бандитский Петербург". Ничего криминального в ее тексте нет – все в духе Булановой

В уснувшем городе,

Где сны сбываются,

Где в летнем сумраке

Следы теряются,

Туман пронзая до утра,

И корабли, и катера

Плывут в краю ночном.

Там, потерявшись мы с тобой,

Бродили над Невой

Всю ночь вдвоём.

7. Людмила Гурченко и Борис Моисеев – "Ленинград Петербург"

Вряд ли у этой песни есть много поклонников, но мало кто из нас никогда не слышал ее. Она обрела много пародий и насмешек, но смогла остаться в памяти слушателей на долгие годы. Некоторые считают, что эта композиция о том, что город на Неве не так сильно меняется, как Москва – приезжаешь в современный Петербург, а такое ощущение, что возвращаешься в старый и добрый Ленинград.

Я не буду, я не буду целовать холодных рук -

В этой осени ни кто не виноват, не виноват.

Я уехал, я уехал в Петербург,

А приехал в Ленинград.

8. Максим Леонидов – "Проспект Обуховской обороны"

Самая питерская песня Леонидова. Посвящается тем, кто всю жизнь прожил на окраине пожалуй самого красивого города нашей страны. Большой привет из 90-х

На проспекте Обуховской обороны

Так вкусны были "флотские" макароны

И дорога от школы бежала к дому

Через горы, овраги и буреломы.

9 Ю-Питер – "Девушка по городу"

В этой песне город на Неве не упоминается напрямую, но мы то все понимаем, что речь идет именно о нем. Одна из самых позитивных песен о том, как здорово бывает бродить по Северной столице весной в хорошую погоду.

А где-нибудь за городом идет весенний лед,

Девушке навстречу расступается народ,

Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход,

Следом по каналу проплывает пароход.

10 2 Т9 – "Питер-Москва"

Тот редкий случай, когда песня о городе на Неве исполняется не рок-группой, а коллективом совсем другого музыкального жанра. Композиция о тех, кто проводит сотни часов в "Сапсанах", так и не понимая, какую из двух столиц он любит больше, а какую меньше. Тот случай, когда необычная песня осталась неизданной – на Youtube нет ни одного ролика с ней – но аудиозапись можно найти на всех известных музыкальных ресурсах.

Город поэтов и книг - я так люблю тебя!

Ты сияешь на карте, будто ночью звезда!

Во мне два "Я", я закрываю глаза...

Какой же город лучше - Питер или Москва?