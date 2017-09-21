В музее Римского-Корсакова будет звучать рок

В музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова открывается цикл концертов «Рок в Музее» - экспериментальные вечера, где классика стоит рядом с рок-композициями.

По субботам в 19:00 можно будет послушать классику рока – AC/DC, Нирвану, Металлику, RHCP, а некоторые ансамбли подготовят сюрприз и сделают обработки из сочинений Римского-Корсакова.

В эту субботу, 23 сентября, выступит яркий ансамбль «Квинтет Четырёх», 21 октября – редкий квартет флейт «Рандеву», 18 ноября – пианист-виртуоз Стас Чигадаев и, наконец, 8 декабря – рок-группа «Тролль Гнёт Ель». Начало концертов в 19:00.

Все подробности – на сайте музея.