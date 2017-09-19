В Русском музее откроется выставка к юбилею Тарковского

В четверг,21 сентября, в Русском музее откроется выставка, посвященная 85-летнему юбилею режиссера Андрея Тарковского.

На выставке впервые будут собраны архивные и документальные материалы, творческие работы коллег и сподвижников, художников и фотографов, работавших и друживших с мастером, в разные годы поддерживавших его и составлявших круг его профессионального и творческого общения. Это сценарии, письма, сценография и эскизы к костюмам и декорациям, плакаты и документальные фильмы. Основное внимание будет сосредоточено на фотографиях со съемок, которые, по задумке создателей выставки, покажут процесс появления фильмов, передает АБН.

Выставка пройдет в Строгановском дворце по адресу: Невский проспект, 17. Она будет длиться до 20 ноября.

Стоимость билетов - 300 рублей для взрослых посетителей. Для льготников – 150 рублей.