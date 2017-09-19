В Петербурге можно будет бесплатно посетить закрытые особняки

В Петербурге начал работать проект "Открытый город", в рамках которого жители и гости города смогут бесплатно посетить дворцы и другие памятники архитектуры, недоступные в обычные дни.

В программу вошли более 500 мероприятий – это пешеходные, автобусные и трамвайные туры, а также тематические квесты, лекции и встречи с интересными людьми Северной столицы.

Всем желающим предложат побывать под крышей Дома Бажанова на улице Марата, который называют уникальным образцом северного модерна, в одном из старейших зданий на Большой Морской — Доме Демидова, на красивейшем Витебском вокзале и в других домах с историей.

Записаться на экскурсию можно здесь.