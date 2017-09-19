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В музеях Петроградки пройдет фестиваль современного искусства

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© Фото: proartefestival.ru

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Несколько площадок свяжут бесплатные автобусы.

С 23 сентября по 22 октября в в музеях Петроградской стороны будет проходить фестиваль «Современное искусство в традиционном музее». В фестивале примут участие художники из семи стран, которые представят 12 персональных и коллективных проектов в 8 музеях.

На целый месяц традиционные музейные хранилища превратятся в места, где демонстрируется актуальное искусство. Проекты современных художников будут посвящены общей теме фестиваля «Факты и вымыслы». Каждый выставочный проект перекликается с экспозицией музея и будет вписан в музейное пространство. В список выставочных площадок в этом году  включены музеи, расположенные на  Петроградской стороне, в частности, Потерна Петропавловской крепости, Музей космонавтики и ракетной техники, Музей сновидений Зигмунда Фрейда, Музей политической истории России.

Помимо выставочных проектов в программе – лекции, арт-медиации, экскурсии, кинопоказы и встречи с художниками. Для родителей, которые сами хотят побывать на фестивале и готовы начать знакомить ребенка с современным искусством, придуман специальный детский маршрут; маршрутный лист в дни фестиваля можно будет бесплатно взять в любом музее-участнике.

Пожалуй, главной изюминкой фестиваля является участие в нем Музея сновидений Зигмунда Фрейда. Он был открыт к столетию выхода в свет книги Фрейда «Толкования сновидений». Проект создания подобной сновиденческой инсталляции и экспозиции вынашивался около десяти лет. Основная особенность музейного пространства заключается в ее зеркальности, затемненности. Музей - это попытка представить виртуальное, воображаемое сновидение Фрейда.

Визитной карточкой фестиваля уже несколько лет является специальный автобусный маршрут, который связывает музеи  в день открытия. 23 сентября все желающие с 12:00 до 17:30 смогут совершить путешествие по музеям на автобусах «Пассажиравтотранса». Они будут работать по принципу «Hop On Hop Off»,  позволяющему  самостоятельно планировать маршрут.  Зайти в автобус (Hop On) и выйти (Hop Off) можно будет на остановках, расположенных рядом с музеями-участниками программы.

Программа фестиваля доступна на сайте.

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