Макаревич обвинил группу Radiohead в плагиате клипа

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил на своей страничке в Facebook, что новый клип британской группы Radiohead под названием "Lift" подозрительно похож на старую работу его группы.

По словам музыканта, Radiohead "очень некрасиво содрала" клип у "Машины времени"

В клипе "Lift" вокалист Radiohead Том Йорк едет в лифте; время от времени открываются двери и к нему заходят разные люди- бизнесмены, уборщики, девушки- индианки итак далее.

В клипе "Место, где свет" происходит то же самое: Макаревич едет в лифте, куда поочередно заходят дети, участницы конкурса красоты, вооруженные люди в масках, реаниматологи, музыканты его же группы.

Премьера "Lift" от Radiohead состоялась накануне, 12 сентября, а клип "Место, где свет" был снят в сентябре 2001 года.