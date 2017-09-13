Данила Козловский сыграет Вещего Олега в сериале «Викинги»

Российский актер Данила Козловский сыграет в шестом сезоне канадско-ирландского сериала «Викинги», передает Deadline.

Козловский сыграет новгородского князя Олега. Она досталась российскому актеру благодаря выбору кастинг-директора сериала Фрэнка Моиселла, который скоро приедет в Россию для участия в фестивале Subtitle.

Съемки шестого сезона начнутся на этой неделе в Ирландии. А с 29 ноября на телеэкранах можно будет увидеть эпизоды пятого сезона.

Сериал «Викинги» снимается для телеканала History, но не является сугубо историческим: он основан на скандинавских сагах о набегах викингов на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство.

Данила Козловский родился в 1985 году в Москве. Дебютировал в 1999-м в сериале «Простые истины». Среди ролей актера: «Мы из будущего», «Мишень» по Владимиру Сорокину, «Духless» и другие.