Названы самые любимые летние песни петербуржцев

Этим летом жители Петербурга чаще слушали зарубежные композиции, сообщает сервис «Яндекс.Музыка», ссылаясь на свое исследование.

В топ-10 композиций вошли только три песни на русском языке — «По волнам» группы Burito, «Неделимы» группы Artik & Asti, а также «Случайная» певицы LOBODA.

Фото: Яндекс.Музыка

Список популярных песен в Северной столице в целом совпадает с общероссийским, но есть и отличия. К примеру, трек «Believer» занял пятую строчку в местном рейтинге, а в среднем по России его слушали реже— он на седьмом месте.