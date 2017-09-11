Москвички пожаловались в УФАС Петербурга на ролик фильма «Матильда»

В Петербургское УФАС России поступило восемь заявлений от двух жительниц города Москвы, которые считают, что трейлеры к фильму «Матильда» нарушают законы «О рекламе» и «О защите конкуренции».

В их заявлениях указано, что в одном из трейлеров фильм называют «Главным историческим блокбастером года», что, по их мнению, нарушает Закон о защите конкуренции. Гражданки считают, что «рекламодатель, используя слово «главный», применяет прием «сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный»».

Заявительниц также не устраивает утверждение, которое звучит в одном из промо-роликов - «Основан на реальных событиях». По их мнению, ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение.

Москвички также уверены, что потребителей вводят в заблуждение и афиши, в которых утверждается, что в фильме «Матильда» «раскрывается тайна дома Романовых».

«Тайной называется ранее не известная правдивая информация о фактах, имевших место в действительности, но сюжетная линия фильма является выдумкой, не основанной на реальных событиях, поэтому преподносить в рекламном ролике фильм о не имевших в действительности место событиях как раскрывающий некую «тайну» означает нарушать требование к достоверности рекламной информации и требования закона «О рекламе», - считают заявительницы. По их мнению, рекламодателем и рекламораспространителем трейлеров и афиш является петербургское ООО «ТПО «РОК».

При этом все восемь заявлений сходны, как по стилистике написания, так и по перечисляемым в них фактам предполагаемых нарушений.

УФАС решило передать для обсуждения все заявления в Общественный совет по рекламе, заседание которого состоится 14 сентября 2017 года в 17:00.

Ранее суд Петербурга отказал родственнице Николая II в иске к режиссеру «Матильды». Добиться запрета фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя хотела 91-летняя гражданка Канады Ольга Куликовская-Романова. При подаче иска представилась законным представителем и родственником прямого кровного потомка рода Романовых, в том числе Николая II. В свое время она вышла замуж за племянника Николая Второго, Тихона Куликовского-Романова, в 1986 году в Торонто. В 1993 году жительница Канады овдовела.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Допремьерный показ фильма «Матильда» был запланирован на 11 сентября. Во Владивостоке демонстрация началась в 13.30 при личном участии режиссера Алексея Учителя, в Москве дебют отложен до 25 октября по техническим причинам.