Ретро-трамвай отправит петербуржцев в 60-е годы

Ретро-трамвай Музея транспорта предлагает петербуржцам и гостям города отправиться в уникальное путешествие по времени и пространству – в Ленинград шестидесятых годов.

«Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны. Это удивительные, необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха шестидесятых, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем», - сообщают организаторы экскурсии.

Почувствовать себя героями фильма «Стиляги» участникам экскурсии помогут музыканты, которые также отправятся в путь.

Количество мест ограничено.

Отправление от улицы Большая Посадская 24, в среду, 13 сентября, в 20:00.

Справки по телефону +7-981-795-37-46