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Суд Петербурга отказал родственнице Николая II в иске к режиссеру «Матильды»

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© Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

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Истец не объяснила, какая информация в фильме порочит ее честь.

Октябрьский суд Северной столицы отказался рассматривать иск 91-летней гражданки Канады Ольги Куликовской-Романовой, которая хотела добиться запрета фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.  По мнению суда, в заявлении экс-супруги племянника Николая II не конкретизирована суть интимных претензий к ленте.

Куликовская-Романова при подаче иска представилась законным представителем и родственником прямого кровного потомка рода Романовых, в том числе Николая II. При этом документ, который подтверждает ее полномочия, представлен не был. Кроме того, истец попросила признать не соответствующей действительности информацию, которая показывается в фильме «Матильда», но не конкретизировала, какие именно материалы следует признать порочащими ее честь и достоинство и семьи Романовых, передает «Фонтанка».

Иск оставлен без движения до 30 сентября. До этого времени истице следует устранить недостатки. В противном случае заявление будет возвращено.

Представлять Куликовскую-Романову в петербургском суде должна была депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая является главным противником фильма «Матильда». По словам Поклонской, она представляет истицу в суде по доверенности, и уже подала ходатайство о запрете на показ фильма до разрешения иска.

Ольга Куликовская-Романова вышла замуж за племянника Николая Второго, Тихона Куликовского-Романова, в 1986 году в Торонто. В 1993 году она овдовела.

Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о «сомнительных схемах» финансирования кино. По ее мнению, они могут иметь «признаки коррупционных нарушений».

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма «Матильда».

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали «коктейлями Молотова». Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября. Учитель намерен побороться со своим фильмом за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Допремьерный показ фильма «Матильда» был запланирован на 11 сентября. Во Владивостоке демонстрация началась в 13.30 при личном участии режиссера Алексея Учителя, в Москве дебют отложен до 25 октября по техническим причинам.

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