Козловский объяснил, почему отказался играть Николая II в «Матильде»

‍Известный российский актер Данила Козловский рассказал, почему не сыграл Николая II в фильме «Матильда» Алексея Учителя.

Козловский отметил, что хотел поработать с этим режиссером.

«Шла речь о том, чтобы играть Николая II, и шли пробы, но я отказался. Где я и где Николай II. Я понимал, что у меня не получится сделать это убедительно и достоверно. Все-таки мы очень разные», — рассказал актер во время трансляции в соцсети «ВКонтакте». Как он отметил, ему больше понравилась роль офицера Воронцова, которую он и сыграл в этом фильме.

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Козловский считает, что все нападки на фильм Учителя провоцируют агрессию, «самую страшную цензуру снизу», и в этом смысле следует понимать и ответственность. «Когда люди начинают атаковать кинотеатры, кидать бутылки со смесью в студию... Я считаю, это бессмысленно и не имеет никакого основания», — считает актер.

Ранее стало известно, что все билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили менее чем за сутки. Картину покажут в четырех залах, всего в продаже было примерно 400 билетов. На время сеанса меры безопасности будут усилены. В широкий прокат «Матильда» выйдет 26 октября.