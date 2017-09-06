В Петербурге состоится международный фестиваль короткометражного кино

С 14 по 21 сентября сразу на двух питерских площадках - в кинотеатре "КАРО-Лиговъ" и в "Родине" - пройдет II международный фестиваль короткометражного кино Kinematic Shorts.

В этом году в программу отобраны шесть фильмов из более чем тысячи заявок, пришедших на конкурс. Организаторы фестиваля отдали предпочтение зрительскому игровому короткому метру, который не показывался в России. Аудитория, как и в прошлом году, проголосует за понравившейся фильм программы на сайте фестиваля.

В программе Kinematic Shorts-2017 сразу два обладателя премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный фильм» с новыми проектами. Это Шон Кристенсен, который выступил сценаристом и сыграл главную роль в фильме «Тупик» и Бенджамин Клири с фильмом «Волна».

К теме отчуждения и поиска человеческого контакта обращается и британский режиссер Саймон Райнинкс в фильме «Подрядчик 014352». Это очень изобретательное кино, трагикомедия с элементами научной фантастики, которое выросло из стихотворения, написанного режиссером.

Россию на фестивале представит фильм «Суперприз» Константина Челидзе. Бойкая и смешная история об охраннике, который едет домой на выигранном в лотерею «Смарте». Главному герою не терпится поделиться радостью победы, но окружающих «суперприз» не воодушевляет. На что готов победитель, чтобы добиться радости в ответ?

Помимо зрительского голосования лучший фильм будет выбирать и жюри, в состав которого вошли четыре представителя киноиндустрии. Судить фильмы будут: Айван Бардж, режиссер фильма-победителя фестиваля Kinematic Shorts-2016, Елизавета Сурганова – главный редактор портала КиноПоиск, Наталья Иванова-Достоевская – руководитель направления собственной анимации СТС-медиахолдинг и Алексей Недвига – программный директор киноцентра «Родина» (Санкт-Петербург).

Фильмы-участники программы получат дипломы фестиваля, победитель по итогам голосования жюри – денежный приз (1000 евро), а лучший фильм по мнению аудитории – специальный приз от фестивального агентства Festagent.